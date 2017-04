Omul care a reusit sa-l IMBLANZEASCA pe Balotelli! Un antrenor roman, secundul revelatiei Nice din Franta

Romanul Adrian Ursea (49 de ani) este antrenorul second al lui Lucien Favre la OGC Nice, revelatia din acest sezon a Ligue 1 si echipa care l-a revitalizat pe rebelul Mario Balotelli.

Adrian Ursea este cunoscut microbistilor din Romania pentru ca a evoluat la Petrolul, Rapid si Victoria in ani ’80-’90, inainte sa se stabileasca in Elvetia, unde a jucat la mai multe cluburi din primul si al doilea esalon, pana sa se apuce se antrenorat. In Tara Cantoanelor a lucrat la toate nivelurile, de la juniori pana la prima liga, contribuind la reconstructia de la zero a lui Neuchatel Xamax dupa declararea falimentului, club cu care a obtinut trei promovari succesive. De asemenea, a fost secundul lui Lucien Favre la Servette Geneva, in sezonul 2001-2002, cand a ajuns pana in optimile de finala ale Cupei UEFA.

De altfel, experienta anterioara a fost si motivul pentru care antrenorul l-a cautat dupa despartirea de Borussia Monchengladbach pentru a i se alatura proiectului de la Nice. Clubul de pe Costra de Azur avea pretentii mari inaintea inceperii acestui sezon, dupa ce incheiase stagiunea precedenta pe locul al patrulea si se calificase in grupele Europa League. Daca in competitia europeana a terminat grupa pe locul al patrulea, insa la doar un punct in spatele lui FC Krasnodar, care s-a calificat in faza urmatoare, in campionat Nice a devenit revelatia Ligue 1, pe care a condus-o pentru mai multe etape. De altfel, pe langa un puternic departament de scouting, Nice incearca sa selectioneze, sa produca si sa promoveze multi juniori prin intermediul propriei Academii, dupa modelul patentat deja de Olympique Lyon, asa ca Favre a considerat potrivit sa il coopteze in staff pe Ursea, un cunoscut slefuitor de talente in Elvetia.

In acest moment Nice ocupa locul al treilea in clasament, cu 73 de puncte, dupa AS Monaco (77p) si PSG (74p), nu mai poate rata locul de Liga Campionilor si inca pastreaza sanse reale la castigarea titlului de campioana. Desi in lotul “vulturilor” stralucesc fotbalisti ca Dante, Belhanda, Plea, Cyprien, Seri, Koziello sau Eysseric, principalul merit al lui Favre si Ursea este ca au reusit sa il redea fotbalului pe Mario Balotelli, care esuase lamentabil in Anglia si Italia, dupa evolutiile inconstante de la Milan si Liverpool, dar care si-a regasit pofta de joc sub comanda celor doi antrenori, el fiind autorul a 13 goluri in 19 partide jucate in campionat.

Ursea traieste in Elvetia de 25 de ani, este inginer, absolvent al Facultatii de Petrol si Gaze din Ploiesti, a refuzat inainte de ’90 pe Steaua si Dinamo, acesta fiind si motivul pentru care a ratat convocarea in lotul pentru Campionatul Mondial din 1990. El a fost international de juniori, tineret și seniori pentru Romania si a facut parte din generatia lui Hagi, Popescu, Raducioiu si Lupescu. In ultimii ani a ocupat diferite posturi in cadrul Federatiei Elvetiene de Fotbal (instructor formator, membru in staff-ul nationalelor U18 si U19, instructor pentru obtinerea licentelor de antrenor, responsabil al proiectului ”Ecole militaire”) si a fost managerul academiei Fundatiei Fachinnetti.

Autor: Gabriel Chirea