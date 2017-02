Olaroiu, salvat in prelungiri in Liga Campionilor Asiei. Al Ahli a egalat echipa lui Galca in clasament

Manchester City - AS Monaco, marti, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Bucurati-va de Fotbal

Echipa Al Ahli din Emiratele Arabe Unite, antrenata de Cosmin Olaroiu, a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), formatia iraniana Esteghlal Teheran, in prima etapa a grupei A a Ligii Campionilor Asiei.

Golurile invingatorilor au fost marcate de Makhete Diop, in minutele 45+1 si 90, in timp ce pentru oaspeti a inscris Omid Ebrahimi, in minutul 74.

In celalalt meci din grupa A, echipa Al Taawon din Arabia Saudita, antrenata de Constantin Gâlca, a invins, acasa, cu scorul de 1-0, formatia Lokomotiv Taskent din Uzbekistan, prin golul marcat de Talal Alabsi, in minutul 68, dupa o centrare a lui Lucian Sânmartean.

Etapa a doua a grupei A a Ligii Campionilor Asiei programeaza la 27 februarie urmatoarele meciuri: Lokomotiv Taskent - Al Ahli si Esteghlal Teheran - Al Taawon.