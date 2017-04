Olaroiu, aproape de un nou contract FABULOS! Ia un MUNTE de bani ca sa refuze o alta oferta colosala. Cat va castiga

Olaroiu nu renunta la Al Ahli pentru nationala Emiratelor Arabe Unite. I-a fost propusa prelungirea contractului de catre seici. Daca accepta, Olaroiu da inca o lovitura uriasa: ia 10 milioane de euro pentru inca doi ani la Dubai!

Fostul antrenor al Stelei a declarat ca isi va respecta contractul cu Al Ahli, valabil pana in 2018, astfel ca in acest moment nu intentioneza sa preia nationala Emiratelor Arabe Unite.. Olaroiu le recomanda conducatorilor federatiei din EAU sa stabileasca o strategie de dezvoltare a fotbalului din aceasta tara si apoi sa caute un selectioner.

"Am contract cu Al Ahli pana in 2018 si il voi respecta pana la final. Nu stiu ce se va intampla dupa incheierea acestui contract. Incerc sa-mi fac treaba perfect. Acum sunt antrenorul lui Al Ahli si vreau ca echipa aceasta sa castige totul. La fel am procedat cand am fost la alte cluburi, Al Hilal, Al Sadd si Al Ain. Cred ca Emiratele Arabe Unite au nevoie mai intai de o strategie pe teren scurt. Trebuie sa stie diferentele dintre EAU si alte echipe, apoi sa lucreze la ce lipseste, pastrand avantajele pe care le are.

Inainte de a cauta un antrenor, ei au nevoie de o strategie. Ar putea lua Franta ca exemplu. Dupa ce Franta a ratat calificarea la Cupa Mondiala (n.r. - in 1990 si 1994), au cautat si au gasit antrenorul potrivit (n.r. - Aime Jacquet), cel care i-a facut de fapt campioni mondiali in 1998. Au descoperit ca Franta avea nevoie de jucatori mai inalti si asta au cautat. Au lucrat pe baza acestei strategii si au castigat toate competitiile. Asa ca aspectul cel mai important la acest nivel este sa vezi unde se afla fotbalul din EAU, iar asta este mult mai important decat sa gasesti un nou antrenor", a spus Oli.

La finalul lunii martie, selectionerul Mahdi Ali a demisionat dupa ce EAU a pierdut meciul de la Sydney cu Australia, scor 0-2, din preliminariile CM din 2018 si a ramas cu sanse mici de a ajunge in Rusia.

Al Ahli este pe locul 2 in campionat, la sase puncte de liderul Al Jazira, cu cinci etape inaintea finalului sezonului. Seicii il vor pe Olaroiu cel putin pana in 2019 si i-au oferit prelungirea cu un an a acordului si salariu marit: 5 milioane de euro pe sezon!