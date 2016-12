OFICIAL! Vatajelu a ajuns la Sparta Praga si a dat primul interviu! Ce i-a zis Tomas Rosicky in vestiar. VIDEO

Vatajelu este oficial jucatorul celor de la Sparta Praga.

Acesta a dat deja un interviu pentru site-ul oficial al clubului, dupa ce s-a transferat de la CSU Craiova.

"Sunt foarte fericit pentru ca am semnat. Sper ca va fi un pas bun pentru mine, este un pas inainte, cred ca este cel mai bun pas. Vreau sa iau titlul cu Sparta."

"Cred ca Sparta m-a dorit cel mai mult. A fost singura echipa care m-a dorit, m-au vazut de mai multe ori in Romania."

"Sunt incantat ca ma mult intr-un alt oras, alta tara, vor fi alti colegi si abia astept sa-i cunosc."

"Stiu ca Sparta a jucat cu Steaua si a pierdut. Sper ca acum sa trecem de Rostov in Europa League"

"Prima oara cand am auzit ca Sparta ma vrea, amv vazut ca Rosicky e in echipa, e o onoare sa joc alaturi de el, e un exemplu pentru jucatorii tineri. M-am intalnit cu Tomas Rosicky si mi-a zis ca ma va ajuta cu tot ce am nevoie sa ma acomodez"