OFICIAL! Steliano Filip a plecat de la Dinamo: "E un pas inainte in cariera mea!" Ce numar va avea la Hajduk

Steliano Filip a semnat un contract pe 3 ani si jumatate cu echipa din Croatia.

Fundasul roman de 23 de ani, Steliano Filip, a plecat in aceasta iarna de la Dinamo la Hajduk Split, echipa din Croatia urmand sa plateasca 500.000 de euro in schimbul jucatorului. Filip a fost prezentat oficial la noua sa echipa.

"Ambitia mea este sa-mi indeplinesc obiectivul in tricoul lui Hajduk, sa castig trofee. stiu totul despre acest club, despre cat de popular e si ce reprezinta in Croatia.

Abia astept sa fac primul antrenament si sa joc in primul meci. E un pas inainte in cariera mea si vreau sa apar in fata fanilor in cea mai buna forma" a spus Steliano Filip pentru site-ul oficial al celor de la Hajduk Split.

Steliano Filip va purta tricoul cu numarul 77 la noua sa echipa.

Sursa foto: site oficial Hajduk Split