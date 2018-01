OFICIAL | Pantilimon si-a gasit echipa! Anuntul facut in urma cu cateva minute

UPDATE: Portarul roman a semnat cu Nottingham Forest. Pantilimon vine in liga a doua engleza, sub forma de imprumut, pana la finalul sezonului actual.

✍️ #NFFC are delighted to announce the double signing of Ashkan Dejagah and Costel Pantilimon.

➡️ https://t.co/uLY0d2kzk9 pic.twitter.com/e7Yiw4OjZW