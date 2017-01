OFICIAL | Alexandru Cretu, jucatorul dorit in trecut de Becali la Steaua, s-a transferat in strainatate. A fost deja prezentat

Telenovela transferului lui Alexandru Cretu s-a incheiat. Fotbalistul a plecat de la CSM Poli Iasi in Slovenia, la Olimpia Ljubliana.

Alexandru Cretu (24 de ani) a fost prezentat oficial de slovenii de la Olimpia Ljubliana, care au acceptat sa plateasca 100.000 euro in schimbul sau. Acestia au profitat si de faptul ca jucatorul intrase in ultimele 6 luni de contract.

Dorit in 2015 si de Steaua, Cretu a a refuzat discutiile pentru prelungirea contractului cu CSM Poli Iasi si le-a transmis conducatorilor echipei ca vrea sa plece.

Florin Prunea a confirmat si el mutarea, spunand ca banii nu vor ajunge insa in conturile clubului, ci ale statului.

"Am inteles ca slovenii au facut plata pe 3 ianuarie, probabil va mai dura pana cand vor ajunge. Din punctul nostru de vedere, daca cei 100.000 euro intra in cont intr-o singura transa, asa cum ne-am inteles, Cretu este jucatorul lor. Documentele au fost semnate, astfel ca nu vor fi probleme.

Din pacate, nu ne vom putea folosi de acesti bani. Toti vor ajunge la bugetul de stat, pentru ca avem proprire pe conturi", a spus Florin Prunea, citat de ProSport.

Prunea regreta plecarea lui Cretu.

"Este un jucator de valoare, care ne ajuta. Cred ca se va adapta acolo. Cu siguranta va juca. Am obtinut pe el maximum, in conditiile in care itnra in ultimele sase luni de contract. Noi i-am facut o oferta de a continua la Iasi, i-am propus un salariu intre primele 3 de la echipa, dar el a refuzat", a mai spus Prunea.

11 meciuri a jucat Cretu in acest sezon pentru CSM Poli Iasi.