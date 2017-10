OFERTE pentru Sumudica, dupa ce a urcat pe 2 cu Kayserispor. Cine l-a sunat pe antrenor

Marius Sumudica a impresionat in Turcia, acolo unde se afla pe locul 2 cu Kayserispor.

Sumudica a ajuns in vara in Turcia, dupa ce s-a despartit de Astra, echipa cu care a cucerit titlul in Romania. Sumudica a schimbat lotul aproape in totalitate, iar rezultatele nu au intarziat. Cu 14 puncte in primele 7 meciuri, Kayseri ocupa locul al doilea, la egalitate de puncte cu Besiktas, si la 5 puncte in spatele liderului Galatasaray.

"Sunt apreciat acolo in oras. Am vazut ca, usor-usor, ziarele mai mari din Turcia - Fanatik, Millyet - au inceput sa trateze cu interes ceea ce se intampla la Kayseri. Asta inseamna mult", a spus Marius Sumudica.

Si suporterii sunt impresionati de antrenorul roman. "Sunt 13.000 de abonamente vandute in plus fata de anul trecut", povesteste Sumudica.

Sumudica a refuzat initial Turcia de teama instabilitatii din regiune si se pregatea sa mearga in lumea araba. Arabii nu l-au uitat si il asalteaza cu oferte in urma parcursului bun din Turcia, scrie ziare.com. In ultima perioada, Sumudica este sunat constant de impresari din zona Golfului, care-l ademenesc cu salarii uriase la cluburi din Arabia Saudita si Qatar, insa antrenorul isi doreste sa ramana la Kayserispor.

Cu 800.000 de euro pe sezon ca salariu, Sumudica incaseaza bonusuri consistente daca va califica echipa in cupele europene sau daca va castiga un trofeu.

"Am facut o propaganda buna fotbalului romanesc si ma bucur ca jucatorii pe care i-am luat si in care am avut incredere se descurca formidabil.

Suntem in grafic, mai mult decat in grafic. Nimeni nu se astepta sa fim pe locul 2. Traversam o perioada buna, dar cu siguranta vor aparea si meciuri mai putin bune, cand o sa cadem putin din fruntea clasamentului. Dar lumea este multumita, iar eu sunt surprins ca la acest nivel facem fata cu brio, pentru ca este un campionat extraordinar de puternic", a declarat Sumudica ieri, la revenirea in tara.