Oferta URIASA pentru Ianis Hagi! Echipa la care tatal sau a facut ISTORIE vrea sa-l transfere acum

Ianis Hagi se pregateste sa scape din iadul de la Fiorentina.

Ajuns la Fiorentina de 1 an si jumatate, Ianis Hagi a avut foarte putine oportunitati de a juca la echipa mare iar plecarea lui poate avea loc chiar in aceasta vara. Conform lui Gianluca DiMarzio, Galatasaray a facut o oferta concreta pentru Ianis!

Ianis poate ajunge la clubul la care tatal sau a evoluat intre 1996 si 2001 si cu care a castigat nu mai putin de 10 trofee, inclus Cupa UEFA si Supercupa Europei!

De la transferul la Fiorentina, Ianis Hagi a jucat doar 48 de minute cumulat in Serie A, intrand in sezonul trecut de 2 ori pe teren din postura de rezerva. El a mai fost folosit in vara intr-o partida amicala cu Real Madrid timp de 24 de minute.