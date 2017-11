"Ma opreste lumea pe strada, turcii sunt fanatici!" Dezvaluirea facuta de Sumudica: a primit o oferta URIASA cu salariu de 5 ori mai mare ca acum

Vezi diseara la jurnalul din sport de la Pro TV de la ora 20.00 ce spune Marius Sumudica despre situatia lui Denis Alibec!

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Marius Sumudica a profitat de pauza din aceasta perioada pricinuita de partidele internationale si s-a intors pentru cateva zile in Romania. Antrenorul roman a vorbit despre declaratia data de Mircea Lucescu, cel care a spus ca lui Sumudica i se potriveste perfect fotbalul din Turcia.

"Probabil temperamentul meu coleric, modul in care ma manifest pe marginea terenului, asa sunt si ei, oameni <fierbinti> din toate punctele de vedere cand pasesc pe stadion. Probabil de aceea exista chimia asta intre noi. Este un campionat pe care de la inceput mi l-am dorit, am simtit ca este exact ceea ce imi trebuie si modul de a ma manifesta. Asta sunt eu, nu ma pot echilibra in anumite momente si sunt mai coleric in tot ceea ce fac. Si asta are priza la public acolo. Am avut si noroc pentru ca am avut rezultate bune si traversez in momentul de fata o perioada frumoasa a carierei mele.



Te simti antrenor, esti in centrul atentiei din toate punctele de vedere. Si aici ma refer de la viata de zi cu zi, in momentul in care esti oprit pe strada de oameni sa faci poze, sa stai de vorba cu ei, sa le semnezi tricouri. Ei sunt fanatici, sunt terminati dupa fotbal. Si asta mi-am dat seama cand a crescut numarul de spectatori - anul trecut aveam 3-4.000 de abonati, anul acesta sunt 17.000 de abonati si cu biletele vandute am avut 23-24.000 de spectatori la meciuri. Inseamna enorm pentru un antrenor, pentru echipa.



E greu cu limba turca, am un baiat translator care ma ajuta, avand insa 14 jucatori straini vorbim in engleza, franceza, portugheza, ma descurc. Simt lipsa campionatului romanesc si cancanul, sa-i zic asa, probabil dadeam sarea si piperul cu declaratiile mele, imi lipseste de foarte multe ori. Nu am o favorita" a spus Marius Sumudica pentru Pro TV.

Sumudica: "Am o oferta scrisa din Golf!"

Campion cu Astra acum 2 ani, Sumudica a vorbit si despre echipa nationala si partidele cu Turcia si Olanda ce vor fi in direct la Pro TV: "In momentul s-a concretizat aceasta intalnire, mi-am dat seama ca domnul Mircea Lucescu si-a dorit foarte mult sa aduca Turcia sa joace cu Romania, chiar daca foarte multa lume, inclusiv dansul, au spus ca trebuia sa joace un singur meci, sa aiba mai mult timp pentru antrenamente. Este o reconstructie acolo, au fost luati si 2 jucatori de la Kayseri. Nea Mircea a facut un efort din acest punct de vedere si trebuie apreciat pentru acest lucru. Turcia este o echipa nationala de respectat. Eu il felicit ca a facut acest pas. Apoi urmeaza meciul cu Olanda, bravo domnului Burleanu sau celor care se ocupa, sa joci si cu Olanda este un lucru mare. Sunt 2 partide importante in care Contra trebuie sa foloseasca multi jucatori sa vedem nivelul la care suntem" a mai spus Sumudica.

Antrenorul roman de 46 de ani a vorbit si despre posibilitatea de a ajunge la granzii din Turcia, Fenerbahce, Galatasaray sau Besiktas: "Este destul de greu sa ajung acolo, deocamdata eu ma gandesc sa-mi inchei contractul, cel putin anul asta sa-l inchei, eu am contract pe 2 ani. Am sanse sa termin acest contract cu toate ca exista si interes din partea unor echipe din Golf, in momentul de fata am o oferta concreta din partea unei echipe din Golf, scrisa, dar nu ma intereseaza. Din punct de vedere financiar ar fi de 4-5 ori mai mare decat ce iau in Turcia. Un salariu exorbitant pentru mine. Dar ma gandesc doar la ce inseamna in momentul de fata Kayseri, este munca mea si a staff-ului. Exista o simbioza extraordinara intre mine si echipa si cred ca putem termina in primele 8, acesta este targetul meu" a mai spus Sumudica.