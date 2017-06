Oferta de ultima ora pentru Tatarusanu! Cu cine negociaza Fiorentina

Ciprian Tatarusanu nu mai e dorit de Fiorentina. Clubul incearca sa-l includa intr-una dintre afacerile importante pe care le pregateste in aceasta vara.

Sefii Fiorentinei il vor inapoi de la Torino pe Adem Ljajic, asa ca se gandesc sa ofere bani si sa-l propuna in pachet si pe Tatarusanu. Corriere dello Sport scrie ca Fiorentina e dispusa sa se desparta de portarul roman si in schimbul unei sume de bani, daca afacerea Ljajic nu primeste 'verde'.



Ciprian Tatarusanu, 31 de ani, a jucat in cariera la Juventus Bucuresti, Gloria Bistrita si Steaua. La Fiorentina a ajuns in 2014, liber de contract dupa ce i s-a terminat acordul cu Steaua.