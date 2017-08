Oferta pentru Rotariu! Ce club vrea sa-l transfere definitiv. UPDATE Ce l-a anuntat Brugge pe mijlocasul roman

Noul antrenor al lui Brugge l-a anuntat pe Dorin Rotariu ca nu intra in planurile sale.

UPDATE: Brugge l-a anuntat pe mijlocasul roman ca ramane in vederile clubului. Rotariu nu a fost pastrat in lot pentru ca are probleme fizice, dupa ce a ratat pregatirea de vara cu echipa. "Clubul i-a luat un preparator personal, care sa il aduca cat mai repede la nivelul colegilor sai, si se bazeaza in continuare pe serviciile lui, chiar daca are oferte din Danemarca, Turcia sau Spania", a declarat un apropiat al lui Rotariu pentru Sport.ro

Dorin Rotariu a fost adus ca o mare speranta iarna trecuta de la Dinamo, insa mijlocasul nu a reusit sa se impuna in echipa belgiana.

Jucatorul este dorit de Mircea Rednic la Mouscron ca imprumut, insa pe fir au intrat si danezii de la FC Midtjylland. Acestia vor chiar un transfer definitiv al romanului, insa Brugge studiaza momentan varianta unui imprumut pana la iarna, cand va fi luata o decizie definiva, scrie voetbalnieuws.be din Belgia.

Rotariu a costat-o pe Brugge 2,2 milioane de euro. Cota romanului este de 2,5 milioane de euro in acest moment.

FC Midtjylland joaca joi in playoff-ul Europa League cu Apollon.