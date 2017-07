Obiectiv: Lucescu. Turcii anunta ca baskanii l-au sunat deja pe Il Luce si au programat intalnirea

Eliminati rusinos din Europa de o echipa cvasianonima din Suedia, Ostersunds, turcii de la Galatasaray sunt disperati sa il convinga pe Mircea Lucescu.

"Sefii Galatei l-au sunat pe Mircea Lucescu joi seara", noteaza cotidianul turc Ajansspor, care noteaza ca presedintele clubului, Rusun Ozbek, a stabilit si o intalnire cu tehnicianul roman.



Jurnalistii turci noteaza ca Lucescu este in acest moment in vacanta in Italia si s-ar putea intalni pentru discutii cu Ozbek fie la Milano, fie la Bucuresti.



Lucescu isi doreste sa auda planul turcilor inainte sa le dea un raspuns, mai scrie Ajansspor.