"O sa joci in liga a 2-a cu Depor daca retrogradati?" Ce raspuns a dat Florin Andone

Andone a vorbit pentru prima oara despre posibilitatea ca Deportivo sa retrogradeze la finalul sezonului.

Atacantul roman spune ca nu se gandeste sa joace in Segunda cu Depor, dar ca va lupta pana la capat pentru a contribui la salvarea de la retrogradare.

Andone a recunoscut ca isi va evalua optiunile in cazul in care Deportivo nu va reusi sa ramana in Primera si campionatul viitor.

Acum, Depor e pe 19 in Spania, la doua puncte de salvare.

"Va trebui sa evaluez lucrurile in momentul in care se intampla. Sincer, nu ma vad jucand in liga secunda. Am fost acolo timp de un an si adevarul e ca nu ma vad revenind, fara sa fiu lipsit de respect fata de jucatorii din Segunda. Ma gandesc doar la Primera, asta e ambitia mea. Deportivo trebuie sa fie in Primera, nu e un club de Segunda. Ne vom salva, sunt sigur, vom lupta pana la moarte ca echipa sa se mentina in Primera", a spus Andone in Marca.