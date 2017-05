O romanca i-a furat titlul Barcelonei in Spania! Performanta senzationala pe care a reusit-o

Echipa feminina de fotbal Atletico Madrid a cucerit sambata titlul de campioana a Spaniei dupa o pauza de 27 de ani, avand-o pe romanca Andreea Paraluta printre titulare.

Inaintea ultimei etape, programata sambata, Atletico Madrid se afla la egalitate de puncte, 75, cu FC Barcelona. Echipa din capitala Spaniei a invins cu 2-1 pe Real Sociedad, in timp ce gruparea catalana a pierdut duelul cu Levante, 1-2, Atletico devenind astfel campioana. Transferata anul trecut de la ASA Targu Mures, Andreea Paraluta, portarul echipei nationale de fotbal a Romaniei si unul dintre cei mai buni goalkeeperi din lume, a bifat astfel primul sau titlu din cariera. Romanca s-a aflat, in februarie 2017, pe lista celor 55 de jucatoare nominalizate pentru echipa anului 2016 in fotbalul feminin mondial.



„E primul meu titlu de campioana! Am avut emotii, pentru ca eram obligate sa invingem in ultima etapa pe Real Sociedad! Barcelona, rivala noastra, avea meci cu Levante. Noi am castigat, vazandu-ne de treaba, in timp ce Barcelona a pierdut! Traiesc un vis! Ma bucur ca am reusit sa aducem in vitrina clubului acest trofeu. A fost nebunie la meciul cu Real Sociedad. Arena unde ne disputam meciurile de pe teren propriu, <Miniestadio Cerro del Espino>, a fost plina! Cred ca au fost aproape 3.500 de spectatori, care au cantat in permanenta si ne-au incurajat in tentativa noastra de a castiga titlul.

Nu am crezut vreodata ca la un meci de fete poate fi o asemenea atmosfera! A fost incredibil! Multi dintre jucatori, dar si antrenorul Diego Simeone ne-au incurajat inainte de meci, iar dupa victorie au postat mesaje de felicitare! I-am simtit aproape de noi. Acum ne aflam chiar pe <Vicente Calderón>, invitate de baieti! Cei de la club au dat o petrecere la un hotel din oras, unde am avut voie sa venim cu cei apropiati. Eu am fost cu mama, care e de cateva zile la Madrid! Urmeaza Cupa Spaniei, care se desfasoara dupa un format special. Sunt opt formatii care isi disputa trofeul, practic primele opt din campionat. Saptamana viitoare ne aflam adversarul. Speram sa aducem si Cupa Spaniei la Madrid anul acesta”, a declarat Andreea pentru frf.ro.