O noua revenire importanta in Liga 1! Cu cine negociaza Andrei Prepelita

Fostul jucator de la FC Arges, Universitatea Craiova si Steaua poate reveni pentru a doua parte a sezonului in Liga 1.

Andrei Prepelita isi pregateste revenirea in Liga 1! Dupa ce si-a reziliat contractul in vara trecuta cu cei de la FC Rostov, Prepelita nu a semnat cu vreo echipa si s-a antrenat in ultima perioada cu cei de la FC Arges. Pana la urma insa, Prepelita ar putea sa semneze cu Concordia Chiajna, scrie Gazeta Sporturilor.

Prepelita a negociat cu oficialii clubului ilfovean si a acceptat conditiile oferite, existand un acord de principiu. Prepelita va semna un contract pana in vara acestui an, pentru ca apoi sa incerce sa-si gaseasca un nou angajament in strainatate.

Fostul capitan al Stelei are nu mai putin de 6 trofee cu ros-albastri in Romania, dintre care 3 titluri, o Cupa, o Supercupa si Cupa Ligii. El a fost campion si cu Ludogorets, echipa la care a plecat de la Steaua in 2015.