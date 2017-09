O noua oferta pentru Rednic, dupa ce a picat varianta nationalei! Ce echipa il vrea

Mircea Rednic a impresionat la Mouscron, iar acum are oferte.

Rednic a salvat-o pe Mouscron de la retrogradare, iar in acest sezon a pornit perfect, reusind sa ajunga pana pe locul 3 in clasament. Totusi, in weekend, Mouscron a pierdut cu 2-1 la Zulte si a picat pe locul 5 in prima liga belgiana.

Renidc a intrat in cartile pentru preluarea nationalei, insa in cele din urma, Razvan Burleanu a batut palma cu Cosmin Contra.

Acum Rednic e dorit de o alta echipa cu probleme din Belgia, Oostende, ultima clasata. Oostende a fost revelatia sezonului trecut, locul 4, insa acum e ultima clasata, cu 1 punct castigat in 7 meciuri.

Potrivit voetbalnieuws.be, Rednic a fost deja contactat de oficialii clubului si urmeaza sa dea un raspuns.

Si Anderlecht a ramas azi fara antrenor Campioana Belgiei l-a dat afara pe Rene Weiler, chiar daca a cucerit titlul in sezonul trecut. Echipa din Bruxelles este pe locul 9, cu 9 puncte in 7 etape.