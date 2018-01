Anunt INCREDIBIL al seicilor! Au trimis sacul de bani pentru Stanciu si forteaza SOCUL ANULUI. Ce oferta de ultima ora a primit

Ore decisive pentru transferul lui Nicolae Stanciu de la Anderlecht!

Sursele Sport.ro sustin ca exista un acord verbal intre Sparta si Anderlecht pentru roman. Totul ar urma sa fie oficializat azi, daca sefii lui Anderlecht nu-si schimba decizia in ultimul moment. Deal-ul ar putea fi lovit de o propunere-soc primita ieri de belgieni. Al Nasr din Arabia Saudita a intrat si ea in negocieri. Seicii au facut o propunere, dar Sparta crede ca e in pole-position sa-l ia pe Stanciu avand in vedere prefereinta jucatorului.

Stanciu a respins deja variantele Al Hilal si Al Wahda, ambele din Golf, pentru a ramane in Europa. Al Nasr i-a facut o propunere salariala superioara, insa fotbalistul insista in acest moment pentru varianta Sparta Praga.



Al Nasr e a 4-a in Arabia Saudita, cu 27 de puncte, 9 sub Al Hilal.