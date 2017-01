"Nu te supui? Pleci!" Avertismentul primit de Alexandru Maxim la Stuttgart! Anuntul directorului clubului

E presiune uriasa la Stuttgart, club aflat in prezent in Liga a II-a din Germania.

Jan Schindelmeiser, directorul sportiv al lui Stuttgart, a vorbit pentru Bild despre planurile clubului pentru 2017.,

Echipa lui Maxim se afla in prezent pe 3, loc de baraj pentru promovare, la egalitate cu locul al doilea, ocupat de Hannover, si la 2 puncte de liderul Braunschweiger.

Acesta i-a anuntat pe jucatori ca promovarea este obligatorie, iar jucatorii care nu respecta regulile de disciplina de la club se pot considera dati afara.

"Am nevoie de o echipa care in urmatoarele 17 ameciuri sa fie devotata unui singur tel. Nu exista scuze si orgolii individuale. Daca cineva crede ca este mai presus de echipa atunci are o problema cu noi. Nu te supui? Pleci!"

"Pana acum nu s-a pus problema de asa ceva. Sunt satisfacut de atitudinea jucatorilor pe teren, toti sunt entuziasti, chiar si cei care nu au primit minute cate si-ar fi dorit, precum Alexandru maxim sau Florian Klein", a declarat Jan Schindelmeiser, directorul sportiv al lui Stuttgart.