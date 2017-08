"Nu sunt Mourinho sau Guardiola, sunt doar Sumudica!" Declaratia cu care Sumudica i-a SOCAT pe turci

Marius Sumudica se pregateste de debutul sezonului in Turcia.

Plecat in aceasta vara de la Astra Giurgiu la Kayserispor, Marius Sumudica este unul dintre cei 4 antrenori straini din prima liga din Turcia la startul competitiei. El a acordat un interviu pentru Fanatik in care a vorbit despre echipa sa si fotbal.

"Fotbalul e viata mea, am jucat fotbal si parul meu este alb inca de la varsta asta. Inca ma simt ca un jucator, sunt apropiat de fotbalisti, ei sunt familia mea iar eu sunt tatal lor. Toata lumea spune ca am o echipa buna dar toata lumea a facut transferuri bune si nu este usor sa aduci 15 jucatori, dar am facut-o" a spus Sumudica in stilul sau caracteristic.

Sumudica le-a cerut rabdare jurnalistilor turci: "Nu sunt nici Mourinho, nici Guardiola, sunt doar Sumudica. Am deja cam 8 titulari in minte. Meciul cu Galatasaray va fi dificil. Va fi o lupta cu o echipa foarte mare, au facut transferuri cu un buget probabil de 10 ori mai mare ca al nostru.



Avem 25 de jucatori iar mie nu imi ia starul echipei ochii, vor juca cei care vor munci cel mai mult si vor merita. Kayseri este un loc grozav pentru mine, imi place orasul. Sper sa fim una dintre echipele bune ale campionatului si sa terminam pe o pozitie buna.



Va vor spune ceva desi mi-e rusine de asta: fotbalul pentru mine este inaintea parintilor. Fotbalul mi-a oferit totul in viata asa ca ii ofer totul" a mai spus Sumudica.