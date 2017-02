'Nu ma recunoaste nimeni, nu-mi cere nimeni poza!" Dezvaluiri neasteptate facute de Nicusor Stanciu din Belgia

Stanciu a dat doua pase de gol in victoria cu Zenit, iar criticii sai din Belgia si-au potolit tonul.

Fostul jucator al Stelei spune ca i-a fost greu sa se acomodeze la Anderlecht. Perioada dificila a trecut, asa ca Stanciu se poate concentra in totalitate la ceea ce are de facut pentru noul sau club. Mijlocasul spune ca are o viata mult mai linistita decat la Bucuresti.

"M-am acomodat destul de greu aici. E greu sa faci o asemenea schimbare. In Romania eram acasa, oamenii sunt mai calzi, mai prietenosi. Pot sa spun ca acum sunt bine, nu e expunerea pe care o aveam la Bucuresti. Aici poti iesi in oras, lumea nu te recunoaste, nu vine la tine sa te intrebe ce faci, sa te puna sa stai la poze. Avem o viata linistita!", a explicat Stanciu pentru Dolce.

Stanciu a marcat 7 goluri dupa transferul la Anderlecht. 3 dintre reusite au venit in Europa League, iar 4 in liga belgiana.