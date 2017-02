"Nu ma asteptam la asa ceva!" Rotariu traieste un moment de vis in Belgia. Ce marturisire a facut. VIDEO

Pentru Rotariu, transferul de la Dinamo la Brugge este implinirea unui vis.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

Acesta vorbeste intr-un interviu acordat in Belgia despre modul in care a fost primit de club:

"Sunt bucuros, sunt entuziast si abia astept sa joc multe meciuri pentru club. Echipa m-a primit foarte bine. Clubul, fanii, toata lumea. Ma simt ca acasa. Toata echipa, toti jucatorii avem o relatie buna. Ei au incredere in mine si eu am incredere in ei"

"La primul meci am fost foarte fericit sa intru. Toata lumea mi-a urat bun venit si am primit si multe mesaje. Nu ma asteptam la asta, dar a fost dragut"

"Principalul obiectiv e castigarea campionatului si pentru asta trebuie sa fim concentrati la fiecare meci. Ne gandim la campionat, e normal sa ne gandim sa-l castigam", spune Rotariu.