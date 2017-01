NU credea ca se poate intampla asta: Chiriches a ajuns cel mai bun pasator din Serie A al sezonului

Chiriches a prins 10 meciuri la Napoli in acest campionat si are asteptari mari de la partea a doua a sezonului.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Romanul isi propune sa devina titular cert in echipa lui Sarri si viseaza la Mondial alaturi de nationala Romaniei. Dupa doi ani dificili la Tottenham, apoi la Napoli, Chiriches pare sa fie aproape de forma care l-a adus in atentia lui Chelsea, Juventus sau Inter cand stralucea la Steaua.

Statisticile pentru 2016-2017 in Serie A arata ca Vlad e cel mai bun pasator al sezonului in Serie A! Chiriches are un procent al paselor reusite de 95,05, peste De Maio de la Fiorentina si Benatia de la Juventus.

Chiriches, 27 de ani, e anuntat in lot de Napoli pentru meciul cu Pescara, din weekend. Fundasul a fost recuperat dupa accidentarea suferita pe 22 decembrie, in jocul cu Fiorentina, si a fost folosit contra Sampdoriei, sambata trecuta.