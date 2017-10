Noul antrenor al lui Anderlecht a avut nevoie doar de 15 minute ca sa se convinga! VERDICTUL dat in cazul lui Stanciu

Nicolae Stanciu a primit o veste proasta din partea noului antrenor.

Stanciu a jucat doar ultimele 15 minute ale partidei de aseara cu Mechelen, castigat dramatic de Anderlecht, cu 4-3. Noul antrenor al campioanei Belgiei, Hein Vanhaezebrouck spune ca Stanciu nu va primi mai multe sanse in perioada urmatoare ci se va baza pe Hanni, care e si capitanul echipei.



"Stanciu trebuie sa regaseasca placerea jocului. Dar eu nu ii pot folosi pe toti in acelasi timp. Altfel, am avea o echipa cu 17 jucatori si e imposibil", a spus Vanhaezebrouck.

Accidentat la nationala, Chipciu a jucat dar 5 minute pentru Anderlecht.

"Pe termen lung, eu il vad pe Stanciu in locul lui Hanni. Are calitate, trebuie doar sa explod.eze", a comentat Aad de Mos, fost antrenor Anderlecht