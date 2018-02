Nita, CAPITAN la Sparta! Super amical pentru romanii de la Praga! Toti 3 au fost titulari cu Spartak Moscova

Nita a jucat primul meci pentru Sparta Praga dupa transferul de la Steaua!

Portarul de 30 de ani a fost titular in meciul cu Spartak Moscova, pierdut cu 2-1 de cehi. In primul 11 s-au aflat si Vatajelu si Nicusor Stanciu.



Conform traditiei clubului, Nita a primit banderola de capitan la prima aparitie in tricoul Spartei.