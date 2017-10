"Nicuu! Nicuuu! Stanciuuu! Nicolae!" Gest superb al lui Stanciu dupa victoria din derby! Unde a ajuns tricoul sau

A jucat numai 9 minute. Mijlocasul Romaniei i-a luat locul lui Hanni in minutul 81 si a vazut de pe gazon golul decisiv, marcat de Onyekuru in minutul 88. La final, Stanciu a avut parte de un moment amuzant pe gazon. Din tribune, o fetita il striga disperata. Venita la meci alaturi de tatal ei, micuta ii cerea lui Stanciu tricoul. Romanul a auzit-o si i-a fact cadoul pe care si-l dorea. Tatal fetei a postat pe Twitter imaginea cu fiica sa alaturi de tricoul primit. :)



#andsta #rsca #stanciu What a nice end of the game ! Thanks Nicolae Stanciu pic.twitter.com/N4t2G36U1w