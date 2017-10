"Nicolae Stanciu se antreneaza PREA BINE!" Noul antrenor al lui Stanciu rupe tacerea! De ce nu il foloseste

Nicolae Stanciu e in pericol sa rateze nationala dupa ce a ajuns sa nu mai joace deloc pentru Anderlecht.

Bate Cupa! Marti si miercuri la PRO X, de la 20:30: Sepsi OSK - CSU Craiova si Sanatatea Cluj - Steaua Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Agenta lui Stanciu a anuntat ieri in Belgia ca vrea sa-i gaseasca alta echipa mijlocasului roman, cel mai scump transfer din istoria lui Anderlecht. Noul antrenor al belgienilor, Hein Verhaezbrouck, vine cu o replica ciudata. El spune ca Stanciu forteaza prea mult la antrenamente sa impresioneze, iar din acest motiv face greseli.



"Nicolae se antreaza bine, poate chiar prea bine. Are ceva de demonstrat de fiecare data. Insa daca vrei sa fii decisiv, cateodata iei deciziile gresite. Stanciu trebuie sa stie cand sa fie decisiv si cand nu.

Am discutat cu el, nu sunt ingrijorat, nu am probleme cu el. Nu l-am vazut nelinistit, poate ca agentul sau este, dar la el nu am observat asta", a spus Hein Venhaezebrouck, potrivit Sporza.

Anamaria Prodan a anuntat ca Stanciu regreta ca nu a mers la Fenerbahce, care oferea mai multi bani.



"La Steaua nu cred, nu stiu, nici nu am discutat cu Gigi Becali. Stanciu avea contract de la Fener, salariu dublu si jumatate, mult mai multi bani, dar el a ales cu sufletul, a spus <nu ma intereseaza banii ma intereseaza sa joc la Anderlecht>" a spus Ana Maria Prodan.



"Este in pericol de a pierde echipa nationala nejucand. Trebuie sa dai din coate si sa-ti castigi la fiecare meci locul in echipa" a declarat Adi Mutu.