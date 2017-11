Nicolae Stanciu, sanse ZERO la Anderlecht! Antrenorul belgienilor ii da replica: "Sa se priveasca in oglinda"

Antrenorul belgienilor i-a dat replica lui Stanciu.

Antrenorul echipei Anderlecht Bruxelles, Hein Vanhaezebrouck, a declarat, vineri, referitor la faptul ca Nicolae Stanciu s-a plans ca este folosit prea putin la formatia belgiana, ca uneori "si jucatorii trebuie sa se priveasca in oglinda".

“Este logic sa se intrebe unele lucruri. Insa eu sunt aici doar de o luna, iar situatia sa era aceeasi dinainte. Poate sa puna intrebari si sa se intrebe pe sine. Uneori si jucatorii trebuie sa se priveasca in oglinda”, a afirmat antrenorul, potrivit dhnet.be.

Nicolae Stanciu a declarat pentru La Derniere Heure, zilele trecute, ca nu intelege de ce nu este folosit mai mult la formatia belgiana si ca nu ar vrea sa plece de la gruparea din Bruxelles, dar lucrurile trebuie sa se schimbe.

“Este greu pentru mine. Si nu doar acum, ci din sezonul trecut. Nu am spus mare lucru pana acum, dar nu o sa mai tac. Anul trecut, jucam in Liga Europa, uneori marcam, insa nu mai jucam in meciul urmator. La fel si in acest sezon. Am inscris in meciul cu Beveren si in partida urmatoare nu am mai jucat. Nu inteleg. Nu stiu cum poate fi explicat acest lucru. Cum pot sa fiu intr-o forma buna daca sunt titular la un meci si apoi rezerva la cinci meciuri? Este ciudat. Nu am o explicatie”, a spus Stanciu.

El a precizat ca situatia trebuie sa se schimbe. “Nu vreau sa plec, insa nu stiu ce vor conducatorii sa faca cu mine. Ceea ce este sigur este ca situatia trebuie sa se schimbe. As vrea sa raman, dar daca lucrurile nu vor merge bine pentru mine va trebui sa ma gândesc la ce am de facut, pentru ca am nevoie da joc. Ratez lucruri importante”, a adaugat fotbalistul.

Nicolae Stanciu face parte din lotul convocat de selectionerul Cosmin Contra pentru meciurile amicable cu Turcia si Olanda.