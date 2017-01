"Niciodata nu mi-am pierdut foamea pe care o am!" Marturia emotionanta facuta de Florin Andone

Speriat ca Andone ii ia locul la Fiorentina, golgeterul italienilor a refuzat oferta imensa a chinezilor si ramane langa Tatarusanu si Ianis Hagi.

Andone si-a spus povestea vietii intr-un interviu in Spania.

Spaniolii sunt uimiti de puterea de lupta a lui Andone, romanul care a cules capsuni in Spania inainte sa se bata cu Messi si Ronaldo.

"Un drum foarte greu! Un drum plin de pietre. Un drum pe care a trebuit sa lupt mult. Niciodata nu mi-am pierdut foamea pe care o am, foamea care cred eu ca ma caracterizeaza", spune Florin Andone.



Andone a ajuns sa poarte numarul 10 la Deportivo, echipa care a platit 4 milioane de Euro.



"Ma simt privilegiat ca am ajuns pana aici pentru ca niciodata nu am renuntat sa cred in mine, niciodata nu am renuntat sa muncesc"