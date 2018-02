Ionut Nedelcearu vrea sa-i impresioneze pe rusii de la Ufa. Isi propune sa fie titular inca de la primul meci oficial.

Nedelcearu a marcat in primul joc de pregatire in tricoul lui Ufa. A facut 1-1 contra letonilor de la Ventspils cu o reluare din careu, in minutul 19.