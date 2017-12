NEBUNIE pentru Sumudica dupa ultimul meci! Ce a facut in vestiar la finalul meciului cu BATAIE de la Alanya

Marius Sumudica a castigat meciul de la Alanya si a ajuns pe 3 in Superliga din Turcia.

S-a lasat cu imbranceli si injurii dupa victoria lui Kayseri. Jucatorii si antrenorul roman au putut sa se bucure abia in vestiar. Sumudica a fost in centrul atentiei si a scandat alaturi de fotbalistii sai la fel ca pe vremea in care o antrena pe Astra. :)

Maç sonu soyunma odasından; "Güzeller içinden bir seni seçtim...." pic.twitter.com/nMNVYBwu6a — Kayserispor (@KayserisporFan) December 4, 2017