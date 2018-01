Nebunie in vestiarul lui Standard dupa ultima victorie! Imagini GENIALE pentru Razvan Marin

Razvan Marin devine un om tot mai important la Standard!

Mijlocasul roman n-a mai marcat contra lui Eupen, dar a fost decisiv pentru victoria echipei sale. Marin a centrat ideal pentru golul marcat de Orlando Sa in prelungirile primei reprize. Standard a trait la intensitate maxima jocul contra ultimei clasate. Victoria a venit abia in minutul 92! S-a terminat 3-2, iar la final jucatorii lui Standard au petrecut in vestiar. Si-au facut singuri muzica!