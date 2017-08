N-a mai jucat in Premier League de 2 ani! Gardos, trimis de Southampton sa vanda ziare pe strazi! VIDEO

Florin Gardos n-a mai jucat de doi ani pentru Southampton in Premier League!

Accidentat grav in 2015, Florin Gardos nu si-a mai revenit. A jucat doar la echipa U23 in ultimele doua sezoane, insa acum spera sa fie folosit din nou in echipa mare de catre antrenorul Mauricio Pellegrino.

Un semn ca Gardos e pe cale sa redevina un jucator de baza la Southampton este ultima actiune publicitara a clubului. Nathan Redmond, Oriol Romeu, Manolo Gabbiadini si Florin Gardos au fost trimisi pe strazi sa vanda noul numar al revistei The Big Issue, dedicat echipei Soutahmpton. Prin aceasta actiune, fundatia clubului Southampton vrea sa incurajeze somerii din zona sa se angajeze ca vanzatori ambulanti de ziare.

Gardos a reusit un gol superb la unul dintre antrenamentele lui Southampton.