Mutarea de 9 milioane de euro pentru Stanciu: Anderlecht isi poate recupera banii cheltuiti pe roman chiar in aceasta iarna! Echipa care insista pentru transfer

Turcii au facut rost de bani pentru Stanciu. Besiktas si-a vandut golgheterul in Anglia si il asteapta pe roman! Anderlecht vrea sa recupereze banii platiti pe Stanciu!

Besiktas are de unde sa plateasca cele 9 milioane de euro pe care Anderlecht le cere pentru Stanciu. L-a vandut pe cel mai tare marcator al echipei - Cenk Tosun la Everton cu 28 de milioane.

Turcii au pregatita si varianta de rezerva in cazul in care Anderlecht nu va dori sa-l cedeze definitiv in iarna pe Stanciu: sefii lui Besiktas le-au propus belgienilor si un imprumut pana la vara. Ofera jumatate de milion si ii platesc ei tot salariul lui Stanciu! Stanciu e dorit si de Reghecampf la arabi. Ana Maria se ocupa de transferul lui Stanciu si petrece Revelionul alaturi de sotul ei la Abu Dhabi.

Daca se va concretiza transferul, iar turcii vor achita cele noua milioane de euro, Anderlecht isi va recupera investitia. Belgienii au platit Stelei 10 milioane de euro in schimbul lui Stanciu.