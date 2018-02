Moti, vedeta in Gazzetta dello Sport! Italienii au scris despre momentul care i-a definit cariera inaintea confruntarii cu Milan

Cosmin Moti e cel mai cunoscut jucator de la Ludogorets, dupa momentul in care a aparat penalty-urile in fata Stelei.

Ludgorets are meci greu cu Milan in Europa League, dar Moti si Keseru spera intr-un nou miracol. Moti a fost protagonistul momentului care a marcat istoria micutului club din Bulgaria. El i-a luat locul portarului eliminat in meciul cu Steaua de calificare in Champions League, a marcat, iar apoi a aparat doua lovituri. Pentru aceasta performanta, o tribuna de pe noul stadion ii poarta numele. E chiar prima construita.



"Cel mai eroic moment al carierei sale, de-a lungul careia a trecut si pe la Siena, a fost trait de Cosmin Moti cu un alt nume pe spate (n.r. tricoul portarului Cvorovic). In schimb, a avut parte de onoare pe care putini jucatori in activitate o primesc. Ba chiar e un caz unic ce aminteste ca pentru Ludogoret nimic nu e imposibil. "Tribuna Moti" e tribuna din partea dreapta a arenei "vulturilor" si totodata singura a noului stadion care o va gazdui pe Milan in aceasta seara, celelalte fiind inca in constructie", scrie Gazzetta dello Sport.