Moti semneaza pe VIATA cu Ludogorets! Vrea sa conduca Ludogorets dupa ce se retrage! VIDEO

Moti simte ca a semnat un contract pe viata cu Ludogoret. Cand isi va termina cariera asteapta o oferta de la patronul sau - sa ramana sef la club!

Moti mai vrea sa joace fotbal doi ani si jumatate. Asteapta ca patronul de la Ludogoret sa-i pregateasca costumul.

Romanii de la campioana Bulgariei au castigat ultimul amical, 2-0 cu Zorya!



"Si in campionatul Romaniei am avea prima sansa la titlu", spune Moti.



Moti vrea sa o vada pe Dinamo campioana!



"Dinamo, cu 2-3 transferuri de valoare cred ca ar avea sanse si la campionat"



Pe Steaua n-o vede bine, chiar daca i-a adus in atac pe Alibec si Bizon.