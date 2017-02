Momente grele pentru Andone in Spania: "Mi-a venit sa plang, am fost un dezastru" Mesajul emotionant 

Florin Andone n-a mai reusit sa marcheze, iar Deportivo a ajuns iar la retrogradare.

Andone spune ca a fost devastat dupa infrangerea cu Alaves, in care nu a mai reusit sa se apropie periculos de poarta adversa.

"Personal, nu mi-a iesit nimic si am jucat dezastruos in ultimele minute. Nici oamenii nu ne inteleg. Ar trebui s-o faca, suntem si noi oameni. Exista zile bune si zile rele. Timp de doua – trei zile am fost un dezastru. Nu voiam sa vorbesc cu nimeni. Am vazut rezumatul meciului acasa si imi venea sa plang din cauza sanselor care ne-au scapat si pentru ca nu i-am facut fericiti pe fanii care sunt mereu cu noi.

Dupa meci am vrut doar sa dispar, sa ma duc in vestiar si sa fiu in alta lume. Suntem oameni, nu suntem roboti sa facem totul perfect. Este o greseala pe care n-o vom mai repeta", a declarat Andone pentru Radio Marca Coruna.