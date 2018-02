Momente de vis pentru Razvan Lucescu in Grecia! PAOK are 12 victorii la rand si e PRIMA in clasament! 

Echipa lui Razvan Lucescu s-a impus cu 3-1 in meciul cu PAS Giannina din etapa 20.

Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

PAOK ramane pe primul loc in campionatul Greciei, dupa o noua victorie. Echipa lui Razvan a marcat prin Pelkas ‘9 si Prijovic ’39, ‘45+1. Pentru gazde a inscris Pedro Conte, in minutul 71.



PAOK e pe primul loc in clasament, cu 46 de puncte, unul in plus fata de Olympiacos, cea care mai are insa un meci de disputat cu AEK.