Moment URIAS pentru Florin Andone! Fanii lui Deportivo il cer CAPITAN. Decizia anuntata de Seedorf

Noul antrenor al lui Deportivo, Clarence Seedorf, va desemna un nou capitan pentru echipa sa.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Mosquera, Borges, Sidnei, Juanfran si Navarro sunt cei 5 lideri alesi de vestiar. Ziarele spaniole scriu ca Seedorf doreste sa-i ofere banderola fotbalistului pe care il vede cel mai implicat in timpul meciurilor si al antrenamentelor. Sute de fani il cer pe romanul Andone capitan la Deportivo! Atacantul nationalei e considerat cel mai important motivator al grupului. Andone si-a castigat respectul suporterilor dupa ce a refuzat sa plece in Premier League in ciuda interesului concret aratat de mai multe echipe. Florin a avut propuneri de transfer din Anglia atat in vara lui 2017, cat si in luna ianuarie, dar a preferat sa continue cu Deportivo.

Seedorf a avut o discutie prelungita cu Andone dupa unul dintre primele antrenamente pe care le-a avut cu noua sa echipa. Olandezul il vede drept printre oamenii esentiali pentru salvarea de la retrogradare.