Moment senzational pentru Vlad Dragomir la Arsenal! Wenger l-a chemat la prima echipa inaintea derby-ului cu Chelsea

Pustiul de 18 ani al lui Arsenal a avut parte de o surpriza uriasa inaintea meciului cu Chelsea!

Arsene Wenger a hotarat sa il cheme sambata la antrenament alaturi de vedetele din lotul echipei mari. Ajuns anul trecut pe Emirates dupa transferul de la ACS Poli Timisoara, Dragomir s-a mai pregatit si sezonul precedent de cateva ori cu lotul mare.

Desi n-are inca 19 ani, mijlocasul ofensiv este o aparitie regulata in echipa U23, care joaca in campionatul rezervelor. Dragomir are si aparitii in Youth League anul trecut alaturi de Arsenal.