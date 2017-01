Moment GENIAL cu Messi si Andone! Leo s-a aplecat sa-i caute lentila de contact! Ce s-a intamplat

Andone a marcat 7 goluri in acest sezon pentru Deportivo si e principalul om de gol pe Riazor in lupta impotriva retrogradarii.

Declarat omul lunii decembrie in Primera, Andone e pregatit sa faca pasul urmator in cariera abia la vara. Romanul nu vrea sa plece acum de la Deportivo. Le-a transmis echipelor care-l cheama in Anglia sau Italia sa-l caute la finalul campionatului.

Fostul medic al nationalei, Pompiliu Popescu, a dezvaluit la Sport.ro un episod necunoscut din cariera lui Andone. Acum doua sezoane, cand juca pentru Cordoba in Primera, Andone si-a pierdut o lentila de contact in meciul cu Barcelona. Chiar Messi l-a ajutat s-o caute in iarba!

"Andone e singurul fotbalist al nationalei care poarta lentile de contact. Chiar i s-a intamplat intr-un meci cu Barcelona, cand el era la Cordoba, sa piarda una. Daca va mai amintiti, aparusera la un moment dat niste scene cu Messi cautand ceva in iarba. Tocmai lentila lui Andone era ce cauta!", a povestit amuzat doctorul Popescu.