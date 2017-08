Mircea Lucescu, prezentat la nationala Turciei! Prima decizie importanata a antrenorului roman

Mircea Lucescu a semnat pentru patru meciuri cu nationala Turciei.

Lucescu a semnat pana in decembrie cu turcii, pe care spera sa-i califice la Cupa Mondiala din Rusia. La prezentare, Lucescu a anuntat ca a vorbit deja cu Arda Turan, pe care vrea sa-l readuca la nationala. Mijlocasul turc s-a retras de la nationala, in urma unui scandal petrecut in avionul nationalei. Turan a vrut sa stranga de gat un jurnalist in luna iunie, apoi a refuzat sa-si ceara scuze si a anuntat ca se retrage de la nationala. "Stiu ca sunt probleme cu anumiti jucatori dupa EURO 2016, stiu ce problema lui Arda, o sa vorbesc cu toti, o sa fiu in contact cu toata lumea, avem nevoie de toti jucatorii valorosi la nationala", a spus Lucescu.

Acesta a anuntat ca spera ca Fatih Terim, demis de nationala tot in urma unui scandal, sa preia Galatasaray. "Eu am negociat cu Galatasaray si Besiktas, dar am ales nationala Turciei. Sper ca Terim sa preia Galata si sa faca performanta din nou".