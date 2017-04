Mircea Lucescu, peste Van Gaal si Pellegrini in topul antrenorilor facut de L'Equipe! Ce scriu despre Il Luce

Antrenorul celor de la Zenit este laudat de francezi.

Mircea Lucescu se afla pe locul 35 intr-un clasament al antrenorilor in activitate realizat de L'Equipe si dat partial publicitatii astazi.

"Este cel mai titrat antrenor din acest clasament. Mircea Lucescu a castigat 12 titluri de campion, noua cupe nationale si o Cupa UEFA. Cele mai multe dintre aceste trofee au fost realizate cu Sahtior Donetk. El a plecat in vara din Ucraina si a mers la Zenit Sankt Petersburg, dar in acest sezon are sanse minime sa castige titlul. Lucescu a incercat mereu sa deschida noi orizonturi pentru jucatorii sai si i-a indemnat sa mearga la teatru si sa citeasca in loc sa se duca in cluburi de noapte", a scris L'Equipe in descrierea antrenorului roman.

L'Equipe a anuntat pentru moment doar ocupantii locurilor 31-50 din aceasta iararhie, iar deasupra lui Lucescu se afla Rudi Garcia (Olympique Marseille, locul 34), Marcelo Gallardo (River Plate, locul 33), Luciano Spalletti (AS Roma, locul 32) si Ronald Koeman (Everton, locul 31).

Mai jos de Mircea Lucescu se afla Manuel Pellegrini (Hebei Fortune, locul 36), Louis van Gaal (fara echipa, locul 37), Jorge Jesus (Sporting Lisabona, locul 38), Giovanni Trapattoni (fara echipa, locul 39), Oscar Washington Tabarez (nationala Uruguayului, locul 40), Luiz Felipe Scolari (Guangzhou Evergrande, locul 41), Gian Piero Gasperini (Atalanta Bergamo, locul 42), Heimir Hallgrimsson (nationala Islandei, locul 43), Ralph Hasenhuttl (RB Leipzig, locul 44), Chris Coleman (nationala tarii Galilor, locul 45), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord Rotterdam, locul 46), Eddie Howe (Bournemouth, locul 47), Lars Lagerback (nationala Norvegiei, locul 48), Juan Antonio Pizzi (nationala statului Chile, locul 49), Ricardo La Volpe (Club America, locul 50).

Mircea Lucescu, in varsta de 71 de ani, a pregatit in cariera sa formatiile Corvinul Hunedoara, Dinamo Bucuresti, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid Bucuresti, Internazionale Milano, Galatasaray Istanbul, Besiktas Istanbul, sahtior Donetk, Zenit Sankt Petersburg si nationala Romaniei.

Sursa: News.ro