Mircea Lucescu, discutie DECISIVA cu Federatia Turca! Ce decizie au luat turcii in privinta antrenorului roman

Mircea Lucescu a fost criticat vehement dupa infrangerea cu Albania.

Selectionerul Turciei, Mircea Lucescu, a fost convocat de presedintele Federatiei Turce de Fotbal (TFF), Yildirim Demiroren, pentru o discutie, la Istanbul, dupa esecul din meciul amical cu Albania, disputat in Antalya.

Potrivit cotidianului Fanatik, presedintele federatiei turce i-a acordat sprijinul total lui Lucescu si l-a asigurat ca postul sau nu este in pericol. Si Lucescu a anuntat ca va continua, desi a pierdut 4 din cele 6 meciuri de pana acum.

Reprezentativa Turciei a fost invinsa, luni, cu scorul de 3-2, de selectionata Albaniei, intr-un meci amical disputat in Antalya, in care de la oaspeti a fost eliminat un jucator in minutul 42.

Acesta a fost al saselea meci al lui Lucescu la conducerea echipei Turciei, iar bilantul tehnicianului roman este de o victorie, o remiza si patru infrangeri (inclusiv intr-un amical cu Romania).



"De ce sa demisionez? Sunt un om care stie ce are de facut. Am foarte multa experienta. Sunt obisnuit cu astfel de reactii. Aceste lucruri nu ma afecteaza. Ne vom califica la Euro 2020. Nu exista o formula magica pentru rezultate", a declarat Mircea Lucescu in cadrul unei conferinte de presa.