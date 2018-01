Meci de infarct pentru Razvan Lucescu in Grecia! Echipa a fost egalata in minutul 92! Ce s-a intamplat in ult

PAOK Salonic s-a calificat in turul urmator al Cupei Greciei.

Echipa lui Razvan Lucescu, PAOK, n-a avut emotii pentru calificarea in turul urmator al Cupei desi returul cu echipa din liga a 2-a, Trikala, a fost unul de infarct! Dupa 5-1 in deplasare in partida tur, PAOK a jucat relaxata partida retur iar primul gol a venit abia in minutul 77!

Prijovic a deschis scorul cu un sut din careu. Trikala a egalat in minutul 92 prin cel mai frumos gol al meciului - Milosavljev a trimis la vinclu! In minutul 94 a venit golul victoriei pentru PAOK - acelasi Prijovic a inscris din penalty.

Fostul fundas de la FC Vaslui si Steaua, Varela, a fost doar rezerva.