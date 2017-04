Alex Maxim trece printr-un moment excelent la Stuttgart!

Mijlocasul roman a marcat de doua ori in ultimele doua partide, iar azi a fost printre cei care au contribuit decisiv la revenirea de pe terenul lui Nurnberg. Condusa cu 2-0 in minutul 33, Stuttgart a intors scorul in partea a doua. Maxim a dat pasa la cel de-al doilea gol al lui VFB, in minutul 50.



Daniel Ginczek Goal HD - Nurnberg 2 - 2 VfB... de worldfoot