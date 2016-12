"Maxim e un mister! Toti cei din club trebuie sa se intrebe ce se intampla cu el!" Dezvaluirile facute in Bild

Adus in 2013 la Stuttgart de la Pandurii, Alex Maxim nu a reusit sa se impuna pana acum la club, desi toti spun ca este talentat.

Maxim a jucat in medie 50 de minute pe meci in acest sezon, iar in ultimii 3 ani a prins 107 partide, marcand de 13 ori.

Nemtii de la Bild au discutat cu Thomas Berthold, fost jucator la Stuttgart intre 1993 si 2000 despre Alex Maxim.

"Maxim este un mister pentru mine! Are foarte mult talent, dar mereu joaca sub ceea ce poate!"

"Si nu e prima oara cand asa ceva se intampla cu el, asa ca cei din club trebuie sa se intrebe de ce se intampla asta!", a declarat acesta.