Mama lui e romanca, tatal coreean, iar el joaca la Sassuolo. 'Olteanul' Henry Kim viseaza la nationala Romaniei

Coreeanul Craiovei a facut pasul catre occident inaintea lui Ivan. Nu renunta la nationala Romaniei nici daca italienii ii dau Collosseum-ul.

Mama lui e romanca, tatal coreean, iar el joaca in Italia, la Sassuolo. Henry Kim si-a pus dorinta de Craciun, acasa, in Oltenia.

"Sigur ca o sa fiu primul coreean din istoria Romaniei", spune Kim.

Manchester United, Chelsea, Tottenham sau Manchester City - sunt echipele la care tatal sau vrea sa-l vada.

In Italia, Kim s-a saturat deja de pizza si de paste. In familia Kim, urarile de Craciun se fac in toate limbile.