"Mai am multe de spus in fotbal!" Banel Nicolita a semnat cu noua echipa. FOTO

Banel Nicolita a ajuns in Cipru!

Dupa scurta aventura de la ASA Targu Mures, Banel Nicolita a semnat cu Aris Limassol din Cipru pentru un sezon. Fostul mijlocas al Stelei spune ca mai are destule de aratat in fotbal, chiar daca a ajuns la 32 de ani.



"Eu consider ca mai am multe de spus in fotbal si cred ca, in continuare, pot sa evoluez la un nivel inalt. Dupa ce m-am despartit de ASA am purtat discutii cu Aris Limassol, iar saptamâna viitoare sigur merg sa semnez contractul care se va intinde pe durata unui an. Eu sper sa fac lucruri frumoase la noua mea echipa”, a declarat Banel Nicolita pentru Obiectiv Vocea Brailei dupa ce s-a inteles cu cipriotii.

In Cipru fostul mijlocas al Stelei il va avea drept coechipier pe un alt român, fundasul stânga al nationalei U21, Andrei Radu.