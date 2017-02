"Ma simt in forma!" GOOOL KESERU! Cum a reusit sa inscrie pentru Ludogorets in ultimul meci. VIDEO

Keseru a marcat pentru bulgarii de la Ludogorets in ultimul amical.

Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

Claudiu Keseru a marcat un gol pentru campioana Bulgariei al fotbal, Ludogoret Razgrad, care a invins formatia ceha FC FASTAV Zlin cu scorul de 2-1 (0-1), sambata, la Belek (Turcia), intr-un meci amical.

Senegalezul Dame Diop (30) a deschis scorul pentru echipa aflata pe locul patru in Cehia, dar Keseru a egalat dupa pauza (47), golul victoriei fiind marcat de Juninho Quixada (90).

La Ludogoret au fost titulari atat fundasul Cosmin Moti, cat si atacantul Claudiu Keseru.

"2-1 cu Zlin din Cehia, in penultimul amical din cantonament. Am dat un gol si ma simt (in forma - emoticon pentru musculos, n. red.). Mai sunt 8 zile si se reia campionatul in Bulgaria", a scris Keseru pe pagina sa de Facebook.

Dupa 19 etape jucate in Bulgaria, Keseru este golgheterul la zi al campionatului, cu 12 goluri, la egalitate cu Joao Paulo, transferat iarna aceasta de Ludogoret de la Botev Plovdiv.